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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680

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14 Mayıs'ta Türkiye'de yaşanan depremlerin verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki depremler hakkında detaylı bilgi veren kurumlar, vatandaşların 'Bugün deprem oldu mu?' sorusuna yanıt veriyor. Deprem verileri ve analizleri, kurumların internet sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Son 500 depremin detaylarına ulaşmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın web siteleri takip edilebilir.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 14 Mayıs Salı gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kand

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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