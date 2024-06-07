Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak ve bayram ikramiyeleri hangi gün verileceği gündeme geliyor. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekildiği açıklandı. Buna göre, Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Detaylar haberimizdedir…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR 84 MİLYAR LİRALIK YARDIM YAPILDI"

Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi. Öte yandan bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

"AYRIM YAPMADAN ADİL HİZMET İLE ULAŞIYORUZ"

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" diye konuştu.