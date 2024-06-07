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Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a neden dava açtı? Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında ne oldu, olay ne?

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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a neden dava açtığını kamuoyuna duyurdu. Bu durum, medya ve spor dünyasında geniş yankı buldu. Ilıcalı'nın Yıldırım'a açtığı dava, her iki tarafın da hayranlarını şaşırttı ve olayın detayları merak konusu oldu.

Başkanlık seçimlerine sayılı günlerin kaldığı Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın arasındaki çekişmeye Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı da dahil oldu. Aziz Yıldırım ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Ilıcalı, Yıldırım'a tazminat davası açtı. Peki, Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a neden dava açtı? Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında ne oldu, olay ne?

ACUN ILICALI, AZİZ YILDIRIM'A NEDEN DAVA AÇTI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ilıcalı'nın Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon liralık tazminat davası açtı.

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a neden dava açtı? Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında ne oldu, olay ne?

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün Enver Aysever'in YouTube'daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında "Acun FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz" demişti. Ilıcalı da Yıldırım'ın bu sözlerine "Bir tanesini ispat ettikleri gün, beni bir daha hiç görmeyeceksiniz. Bunu da iddia ediyorum." diyerek karşılık vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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