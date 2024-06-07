Aziz Yıldırım, Acun'u tiye aldı: Biraz daha fazla yüksek dava açsın da para kazansın

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Halk TV'de canlı yayınında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ACUN BİRAZ DAHA FAZLA DAVA AÇSIN PARA KAZANSIN"

Kendisine dava açan Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Yıldırım, "Acun Ilıcalı biraz daha fazla yüksek tazminat davası açsın da kazansın. Ne yapayım yani! Kongreden sonra bakarız" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Önce kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum. Şampiyon olamadık, camiada hüzün ve mutlu olamama durumu var. En önemlisi ise çocuklar... Esas neden Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe Yönetimi'nin 2 Nisan'dan kongre üyelerini stada çağırması, alınacak kararlara destek vermek istemeleri... Ligden çekilme için insanlar istekli geldi ama yönetim kendine göre karar almış. Onay alınmış gibi kararı açıkladılar. Yönetim korktu. Yöneticiler ceza alacaktı, aday olamayacaklardı. Halbuki biz Fenerbahçe için hapis yattık. Başkan ve yönetici olma haklarını kaybetmekten korktular. Süper Kupa'yı kaybettik. Fenerbahçe para için kendi prensiplerinden vazgeçmez! Suudi Arabistan'da ne oldu bilmiyorum. Oynanması mı iyi olurdu, oynanmaması mı daha iyi bilmiyorum. Anlatılanları doğru kabul edeceğiz.

MOURINHO BENİM SAYEMDE GELDİ

Jose Mourinho; benim ve arkadaşlarımın sayesinde geldi. Gizli yapabilirdim ama açık açık görüştüğümü anlattım. Roma'da otelde görüştük ve "Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Kim kazanırsa kazansın gel" dedim. Menajerinin telefonunu verdi ve onunla görüştük. Mahmut Uslu ve Önder Fırat, Porto'ya giderek menajerle görüştü. 15 Milyon €'ya anlaştık, sözleşme hazırlanıyordu. Biz seçilirsek gelecekti. Ali Bey de girmiş devreye, getirmişler. Ben söylemeseydim, getirecekler miydi? Bazı kongre üyeleri İsmail Kartal ile devam etmek istediklerini; altına da Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı'yı getireceklerini söylediler. Ben kazanırsam, Jose Mourinho ile devam edeceğim. Fenerbahçe camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl! Şampiyon olamazsam, ilk yıl kongre kararı alırım. İlk sene şampiyonuz. Ali Koç eğer Fenerbahçe'yi seviyorsa, 'Ben varken şampiyon yapmazlar' dedikten sonra devreden çıkması lazım! Veya söylediğin şartların ortadan kalkması lazım. Söyledikleri neyse, hâlâ bilmiyorum. Bizimkiler net söylemiyor.

ALİ KOÇ LİDER DEĞİL, BAŞKAN

Ankara'ya kadar ince göndermeler var. Bazen Mart'taki belediye seçimleri üzerinden gönderme yapılıyor, sonra 'Ankara ile aramız iyi' diyorlar. Cumhurbaşkanı'nın Fenerbahçe ile sorunu yoktur, ne sorunu olacak! Onun sorunu olmaz, biz ona atıf yapıyoruz. 'Fenerbahçe'ye kötülük yapın' diyeceğini düşünemeyiz. Ali Koç lider değil, başkan! Başkan herkes olabilir, liderlik ayrı şey. Lider ileriyi görür, bir olayın tedbirlerini alır. Ligden çekilme kararı alıyorlar, SPK var! Sonra vazgeçtiler. İnsanları motive ettiniz ama herkes hayal kırıklığına uğradı.

ÇATIYA ATATÜRK OLUR MU YA?

Stadını adını değiştireceklerdi... Çatıya Atatürk olur mu ya? Değerler bu kadar düşürülür mü? Ya öne koyacaksınız ya da hiç koymayacaksınız. Engelleri aşamıyorsa, çatıya koymayacak. Yıllar önce, bizlerden çok önce stadın üstünde Atatürk heykeli varmış. O zaman getirin, bizim stadımızdaki beton çıkıntıların üstüne Atatürk'ün Kocatepe'deki heykelini koyun, bitti. İlla uçakla, helikopterle geçen insanlar mı görecek? Vatandaş görmeyecek ki...Ali Koç'un devam etmesini isteyen baronlar var! İçeriden değil, dışarıdan! Bunları sonra açarım, hem de fazlasıyla açarım! Benim intikam derdim yok, 20 sene başkanlık yaptım.

STADI YENİLEYECEĞİZ

Fenerbahçe için stadı yenileyeceğiz. Kapasite artacak, görüşmeleri yapıyoruz. Maçlar oynanırken yapacağız. Bakın Fenerbahçe Stadı buradan gidemez! Giderse, elden gider! Dereağzı'ndan çıkmak yok! Sakın! Listemizdeki Mehmet İman; Murat Ülker'in kuzeni... Her gün beraber. Biz söylemiyoruz, bunlar forma götürüyorlar Murat Ülker'e. Ben ilk oğlu Yahya'yı istedim listeye. Gelecekte inşallah Fenerbahçe'nin başkanı olur. Murat Ülker ise 'Mehmet Bey'i al' dedi. Ahmet Özokur ise Murat Ülker'in ablasının oğlu. Biz reklam yapmıyoruz! Batuhan Özdemir de var, Nihat Özdemir'in oğlu. Mustafa Ömer Topbaş ise rahmetli Kadir Topbaş'ın oğlu.

3 AY SONRA BİRBİRİNE GİRECEKLER

Jose Mourinho'nun istediği oyuncuları alacağız. Gidecekler var. Yaşlıların yerine de genç oyuncuları tercih edeceğiz ve getireceğiz. Acun Ilıcalı biraz daha fazla yüksek tazminat davası açsın da kazansın. Ne yapayım yani! Kongreden sonra bakarız. Ali Koç'un yönetimi 3 ay sonra birbirine girecek! Jose Mourinho bir marka, siz ona müdahale edemezsiniz! Bunlar müdahale edecek. Geldiği 3 gün oldu oraya yemeye götürdüler, buraya forma götürdüler.

BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM

Ben kimsenin adamı değilim! Siyasetle hiç uğraşmadım. Fenerbahçe'nin adayı ve adamıyım! Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı ile görüşüyor! O zaman ben niye adayı oluyorum! Ben kimseden onay almadım. 1998'de de böyle oldu, şimdi de. Ben başkanlık değil, liderlik yapmak istiyorum. Fenerbahçe raydan çıktı, raya oturtup devam etmesini arzuluyorum. Atatürkçü ve laik bir adamım! Tayyip Bey ile 6 senedir görüşmedim. Her zaman saygımız var, Cumhurbaşkanı olduğu sürece saygı göstereceğiz. Emekli olduğunda da bu ülkeye hizmet ettiği için saygı göstereceğiz. Ali Koç sürekli yanlış açıklama yapar ve iğnelerse, onlar da senin hakkında lobi yapar. Ne söylüyorsan açık söyle!

BEN KAVGAYA GELMİYORUM

Ali Bey sürekli pompalıyor; 'Kavga edecekler' diyerek... Ben kavgaya gelmiyorum, Fenerbahçe'yi kurtarmaya geliyorum. 6 sene rahatlattı. Fiziksel tedaviler... Hayata başka bakıyoruz artık. 6 senede ne şampiyonlukları var? Benim 6-0 hatıram var! 150 puan alsa ne olacak, şampiyon kim? Fenerbahçe, TFF ceza vermezse Türkiye Kupası'na katılır. Burası Koçspor değil, yeter artık. Kupaya katılmakta mahsur yoksa, katılırız. TFF Başkanı değişirse biz katılacak mıyız? Şartlara göre bakarız, düşüncemizi uygularız.

MOURINHO'YA TERCÜMANLIK YAPIYOR

Oturmuş Mourinho'ya tercümanlık yapıyor, adam orada çok uzun sürdü sorular diyor Ali Koç'da 'Türkiye'ye hoşgeldin diyor' öyle konuşmayacaksın, "burası Türkiye burada istediğimizi yaparız" diyeceksin! Türkiye burası, sahip çıkın ülkenize. TFF Başkanı değişecek! Bu işi yapma şansını yitirdi. Bütün kulüplerle diyaloglarında sıkıntı var. EURO2024'te inşallah başarılı oluruz sonra da bırakır. Adaylardan biri aradı, onun bunun hatrına heyetlerinize adam almayın! Tarafsız insanlar alın."