İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, kendisine sorulan Jose Mourinho sorusuna esprili bir dille cevap verdi.

"BEN YOKTUM GÖRÜŞMELERDE"

İmza töreninde söz alan bir basın mensubu Buruk'a "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında gülmekten kendini alamayan Buruk, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok" yanıtını verdi.

"WINNER OKAN BURUK DEĞİL, GALATASARAY"

Galatasaray'da elde ettiği başarılar hakkında da konuşan başarılı antrenör, "Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.