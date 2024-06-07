Üye Girişi
Haberler

İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladığı basın toplantısında Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi hakkında sorulan bir soruya, "Görüşmede ben yoktum" şeklinde esprili yanıt verdi. Buruk'un bu yanıtı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, kendisine sorulan Jose Mourinho sorusuna esprili bir dille cevap verdi.

"BEN YOKTUM GÖRÜŞMELERDE"

İmza töreninde söz alan bir basın mensubu Buruk'a "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında gülmekten kendini alamayan Buruk, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok" yanıtını verdi.

"WINNER OKAN BURUK DEĞİL, GALATASARAY"

Galatasaray'da elde ettiği başarılar hakkında da konuşan başarılı antrenör, "Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Ali Koç Spor Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakmadan Geçme

Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İncekum Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Patmos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Patmos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Leros Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Leros Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kalimnos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kalimnos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Simi Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Simi Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sisam Adası'na (Samos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Meis Adası'na (Kastellorizo) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Meis Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kos Adası'na (İstanköy) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sakız Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sakız Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?
Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına zincirle ağırlık bağlamışlar

Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına zincirle ağırlık bağlamışlar
500

Yorumlar (9)

Gjerj Kastoroiti:

Türkiye'nin yüz akı GALATASARAY

140
131
yanıtYanıtla
Doğru Söz:

Küfürü de meşru kılan camia, size okancık yakışır.......

87
111
yanıtYanıtla
Sami İşgören:

hee sizede hakamcık yakışır doğru söz:))

yanıt0
yanıt0
enka ticaret:

bunun suyu ısınmış seneye yok olur bu çocuk erken ötüyor

53
73
yanıtYanıtla
MAJESTIK:

Okan Buruğun sözlerinde hiçbir gönderme yok, ortalığı kızıştırmayın :)

99
25
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Galatasaray'ı Şampiyon yapan kesinlikle Okan Buruk değildir. Tamamen tesadüf ve oyuncuların şansıdır.

17
52
yanıtYanıtla
İlker Camur:

Bence var O?

18
13
yanıtYanıtla
Metin Ölçer:

şinanay

8
2
yanıtYanıtla
Atilla Tanin:

Winner gs değil gs şampiyon yapan tff ve siyasilerdir En çok beni kahreden gs bukadar kollanmasına rağmen Alın teri emek hırsızlığı yaptığı halde Kendilerini şampiyon zannetmeleri

2
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title