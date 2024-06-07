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Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak Zorunlu Afet Sigortası ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bakan Şimşek "Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, zorunlu deprem sigortasının, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini anımsatarak, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu söyledi.

"DASK, 11,3 MİLYON POLİÇE KAPSAMINDA TEMİNAT SUNUYOR"

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şöyle konuştu; "Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

"KONUT İÇİNDEKİ TAŞINIR MALLAR TEMİNAT KAPSAMINA ALINACAK"

Bununla birlikte, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de hasarları artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

"KÖY ALANLARI DA SİGORTA KAPSAMINA ALINDI"

Mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti; "Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (14)

Can null:

Silkmeye and içti bunlar

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YalancıSavar:

Bende ilk senin gibi düşündüm de sonra baktım bir fırtına iki tane sera nın noylonunu uçurdu tarlaya su bastı diye devlet karşılasın devlet zararı ödesin diye başlıyorlar ağlamaya...

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yanıt13
T.C. GÖKBÖRÜ:

Aynen öyle

yanıt11
yanıt0
Ugur Eroglu:

Bayada güzel silkiyorlar her türlü önden arkadan yandan sağdan soldan. Ama unutmamak lazım patron biziz

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Cevap :

Ödeyen senin gibi olsun.

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Tayfur Çoşkun:

Ben 150m2 ev için deprem sigortası yaptırmıştım. Kahramanmaraş depreminde hasar alan dairemize 450bintl ödeme yapıldı.

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SUNSET null:

vuracam kırbacı acımadan o vergisi bu sigortası!.. ama afet olur 72 saat kimse ortada yok!

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YalancıSavar:

Sel bastı devlet ödesin, fırtına serayı vurdu devlet ödesin. dolu yağdı devlet ödesin....

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Ütopik Yorumcu:

mantıklı zaten çok uçuk ücret olmadığı sürece olabilir senelik 20 30 bin tl vereceksem hiç gereği yok

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FAZIL AĞACCI:

Taşıt muayenesi, zorunlu trafik sigortası gibi, şirketlerin insiyatifine bırakırsanız ücretleri, eziyetten başka bir şey olmaz.

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