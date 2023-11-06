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Manisa Turgutlu'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Manisa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Kasım az önce deprem mi oldu?

6 Kasım Manisa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Manisa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Bugün Manisa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Manisa'da deprem ve AFAD Manisa'da deprem şiddeti merak ediliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MANİSA DEPREM Mİ OLDU?