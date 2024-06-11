Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor? Kerem Aktürkoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor? Kerem Aktürkoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 21 Ekim 1998 (25 yıl yaşında), İzmit, Türkiye

Şu andaki takımları: Galatasaray (#7 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (#7 / Forvet)

Ebeveynleri: Ömer Faruk Aktürkoğlu

Boy: 1,73 m

Mevkii: Sol kanat

Numarası: 7

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998, İzmit), Süper Lig takımlarından Galatasaray'da sol kanat ve ofansif orta saha mevkisinde forma giyen Türk futbolcudur.

21 Ekim 1998'de İzmit, Kocaeli'de doğan Kerem Aktürkoğlu, 2011 yılında 13 yaşındayken, doğduğu şehirdeki Gölcükspor altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Hisareynspor altyapısına transfer olan Aktürkoğlu, 2015'te amatör sözleşmeyle İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu ve bir sene sonra profesyonel sözleşme imzaladı. Başakşehir altyapısında 2018'e kadar geçirdiği dört sene boyunca süre bulamadı ve 2016'da bir seneliğine Bodrumspor'a kiralandı.

Kerem Aktürkoğlu, 2018'de Başakşehir'den ayrılarak Karacabey Belediyespor'a gitti. 2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig, yükselme play-offları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaştığı maçtaki performansıyla Süper Lig kulüplerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu, 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Aktürkoğlu 2020-21 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarak 6 gol attı ve 3 asist yaptı, ayrıca aynı yılda Karadağ karşısında ilk millî maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi maçları da dâhil toplam 52 maça çıkarak 13 gol ve aynı sayıda asist katkısı verdi. Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk Barcelona karşılaşmasındaki performansıyla Avrupa basının dikkatini çekti.

2022-23 yılında Galatasaray'da Fernando Muslera ve Bafétimbi Gomis'ten sonraki üçüncü kaptan oldu. Ayrıca sezon boyunca 38 maçta 10 gol atıp 14 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak ilk kupasını kazandı ve aynı zamanda Süper Lig asist kralı oldu. 2023-24 sezonu yazında Gomis'in takımdan ayrılmasıyla kulübün ikinci kaptanlığına yükseldi ve sezon sonunda ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.