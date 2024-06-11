Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Salih Özcan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Salih Özcan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Salih Özcan (d. 11 Ocak 1998, Köln), Almanya doğumlu Türk millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giymektedir.

Almanya'nın Köln şehrinde doğan Özcan, Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Özcan, futbol kariyerine Köln'ün amatör takımı West Köln'de başladı. 2007 yılında 1. FC Köln tarafından keşfedildi ve henüz 9 yaşındayken 1. FC Köln'e transfer oldu.