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Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki,Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor?Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

SEMİH KILIÇSOY HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 15 Ağustos 2005 (18 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Şu andaki takımları: Beşiktaş (#90 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (#24 / Forvet)

Boy: 1,78 m

Mevkii: Forvet

Numarası: 90

Tam adı: Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy (d. 15 Ağustos 2005), forvet pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve 2023'te profesyonel oldu. 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu.Kılıçsoy, 25 Aralık 2023 ile 13 Ocak 2024 arasındaki dört lig maçında beş gol atarak, Türk futbol tarihinde üst üste dört lig maçında gol atan en genç futbolcu oldu.[2] 2023-24 sezonunda attığı 10 gol ile Beşiktaş tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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