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Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'yi yendiği maçta sevinç gösterisi sırasında kıyafetinin azizliğine uğrayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı. Kameraların kendisini çektiğinin farkında olmadığı ve annesinin mesajlarını da internet çekmediği için görmediğini belirten Köroğlu, "Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yendiği maçta TRT kameralarına yansıyan görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı.

"BÖYLE BİR DRAMAYA GEREK YOKTU"

İrem Köroğlu, videosunda "Kameralar nedense beni çekmiş ama ben beni çektiğinin asla ama asla farkında değildim. Sadece 1 kere gördüm, o anda da video çekiyordum. Annem bana defalarca 'Kızım seni çekiyorlar' diye mesaj atmış. İçeride internet çekmiyordu. O yüzden görmemişim hiçbir mesajı. Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu. Çok da güzel videolarım var aslında. 2 dakika önce gözümü kaşımamı dert ediyordum. Gerek yokmuş ama yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

Voleybol maçındaki görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan kadından açıklama var: Böyle bir dramaya gerek yoktu

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Filenin Sultanları'nın ABD'yi yendiği maçta sevinç gösterisinde bulunduğu sırada kıyafetinin azizliğine uğrayan Nazlıcan İrem'in göğüslerinin görünmesi ve o anların TRT ekranlarına yansıması sosyal medyada gündem olmuştu.

Voleybol maçındaki görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan kadından açıklama var: Böyle bir dramaya gerek yoktu

TRT, GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLMUŞTU

TRT, Nazlıcan İrem Köroğlu isimli genç kızın A Milli Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyeti kutlarken ki görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirerek kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. Açıklamadaki "Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkânı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir" ifadeleri dikkat çekmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Voleybol YouTube Köroğlu 3.Sayfa Teknoloji Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Yıldırım YILDIZ:

Bizim vergimiz ile bizden rahatsız olan tek kanal .

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BARBAROS:

Siz kimsiniz?

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Sinan Bulduk:

Kim olacak amerikan çocukları..

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Adem:

Barbaros ve Sinan.ilginç yaklaşım

yanıt6
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ybe:

Sanki hiç görmemiş gibi ne takıldılar şuna ya! Eskiden frikik verdi der geçerdik. En fazla televoleye falan çıkardı.

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cabbar ağırbasar:

Ama çok büyük... Kafam gibi... Ben de takildim

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Ben bilmemm:

Yahu ben internetten neler izliyorum neler... Bu teyzem cooook masum kalır benim izlediklerimin yanında... Kadının kırbacı ve kelepçesi bile yok ...

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ekrem celebi :

elbısenın azızlıgıne ugradık derken elbise nerde göremedik

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XYZ:

Ne olmuş yani ne olmuş? Hırsızlık mı yapmış, katil mi? Yuz kizartici suç mu islemis, ne olmus?!!!

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Cemal Gökçek:

Maçtan daha önemli ikizler

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