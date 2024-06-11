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Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum : 29 Aralık 2000 (23 yıl yaşında), Haarlem, Hollanda

Şu andaki takımları: SL Benfica (#10 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#6 / Orta Saha)

Katılma tarihleri: 2023 (SL Benfica), 2018 (Feyenoord)

Ebeveynleri : Halis Kökçü

Orkun Kökçü (d. 29 Aralık 2000, Haarlem), orta saha mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Primeira Liga takımlarından Benfica'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Beker'in ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı[4] ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.10 Haziran 2023 tarihinde Premyer-Liha takımlarından Benfica'ya transfer olduğu açıklandı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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