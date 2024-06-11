İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 26 Ocak 1999 (25 yıl yaşında), İznik, Türkiye

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#5 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#16 / Orta Saha)

Kilo: 75 kg

Gölcükspor

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.[1] Oyuncu 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor'a kiralık verildi. Ertesi yıl sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'a, sezonun ikinci yarısında ise Bursaspor'a kiralandı. 2022-2023 sezonu başında yine kiralık gönderilmesi gündemde iken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus tarafından takımda tutulmasına karar verilmiştir. Oyuncu Fenerbahçe ile sezonun ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e karşı çıkmıştır. Maç 0-0 eşitlikle bitmiştir. İkinci maçta İsmail Yüksek kırmızı kart ile oyundan atılmış ve Fenerbahçe, uzatmaya giden maçta rakibine 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma şansını kaybetmiştir. İsmail Yüksek, kırmızı kart gördükten sonra sahayı gözyaşları içinde terk etmiştir. İsmail Yüksek Fenerbahçe'deki ilk golünü 26.08.2022 tarihinde oynanan, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Austria Wienn'e atmıştır.