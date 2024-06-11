Üye Girişi
Haberler

İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 26 Ocak 1999 (25 yıl yaşında), İznik, Türkiye

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#5 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#16 / Orta Saha)

Kilo: 75 kg

Gölcükspor

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.[1] Oyuncu 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor'a kiralık verildi. Ertesi yıl sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'a, sezonun ikinci yarısında ise Bursaspor'a kiralandı. 2022-2023 sezonu başında yine kiralık gönderilmesi gündemde iken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus tarafından takımda tutulmasına karar verilmiştir. Oyuncu Fenerbahçe ile sezonun ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e karşı çıkmıştır. Maç 0-0 eşitlikle bitmiştir. İkinci maçta İsmail Yüksek kırmızı kart ile oyundan atılmış ve Fenerbahçe, uzatmaya giden maçta rakibine 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma şansını kaybetmiştir. İsmail Yüksek, kırmızı kart gördükten sonra sahayı gözyaşları içinde terk etmiştir. İsmail Yüksek Fenerbahçe'deki ilk golünü 26.08.2022 tarihinde oynanan, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Austria Wienn'e atmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İsmail Yüksek İsmail Yüksel Milli Takım Almanya Futbol Gündem Spor Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

Bakmadan Geçme

Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor? Kerem Aktürkoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? İrfan Can Kahveci hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Salih Özcan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor? Kaan Ayhan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? 11 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Samet Akaydın hangi takımda oynuyor? Samet Akaydın hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Merih Demiral hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? 11 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title