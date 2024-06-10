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Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Sonucun belli olmasından sonra rakibi Aziz Yıldırım'ın yanına giden Koç, sahneye çıkmadan önce ceketini giymeyi unuttuğunu fark etti ve Yıldırım'a "Başkanım bir saniye bekleyin, üstüme ceket alayım size saygısızlık olmasın" dedi. Bu durum daha önce Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hastaneden uğurlarken ceketsiz ve eli cebindeki görüntülerini akıllara getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte sahneye çıkmaya hazırlanan Ali Koç, üzerinde ceket olmadığını fark edince dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

"CEKET ALAYIM SİZE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Ali Koç, kalabalığın içerisinde Aziz Yıldırım'a "Başkanım bir saniye bekleyin, üstüme ceket alayım size saygısızlık olmasın" ifadelerini kullanarak ceketini giyinmeye gitti. Koç'un gösterdiği bu hassasiyet saygı olarak yorumlandı ancak bu defa da akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yanayken ceketsiz olduğu ve rahat tavırlar sergilediği anlar geldi.

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

ERDOĞAN'IN YANINDA CEKETSİZ VE ELİ CEBİNDE GEZMİŞTİ

İş insanı Ali Sabancı ve ailesi tekne kazası geçirerek hastanede tedavi altına alındığında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Hastanede Erdoğan'ı ağırlayan Ali Koç, uğurlama sırasında ceketsiz ve eli cebinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yürümüştü.

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

O GÖRÜNTÜLER "SAYGISIZLIK" OLARAK YORUMLANDI

Koç'un bu görüntüleri çok konuşulmuş ve "Saygısızlık" olarak yorumlanmıştı. Koç ise yaptığı açıklamada o görüntünün bir anlık gelişen bir şey olduğu ve saygısızlık amacıyla yapılmadığını dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (20)

A aaas:

Ali Cumhurbaşkanı ol

71
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dikduran adam:

ali koçu bütün masrafları benden olmak suretiyle 1 günlüğüne şu hareketi ya rusyada yada kuzey korede yapması için göndereceğim gelişi olmayacağı için sadece gidiş bileti alacağım kuzuya

191
59
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Gerard Dirivia:

Sıradan bir insanın ülkeyi yönetmesi onu doğa üstü bir varlık yapmaz. İnsan üstü bir canlıymış gibi görmeyi bırakın artık. Onların kendilerini diğer insanlardan daha üstün görmelerinin sebebi, basit insanların verdiği gereksiz değerlerdir. Halk yöneticiler karşısında eğilip bükülmemeli, yöneticiler halkın karşısında saygıyı eksik etmemelidir..

yanıt3
yanıt1
Kurt Savaş:

Reisin bunu taktığını ve saygı beklediğini hiç sanmıyorum. O bilir kim nezaman ne yapar . Onun daha önemli işleri var bu tür önemsiz konularla uğraşmaz

133
38
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JokerAllame:

koç ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayan bir kuruluş yani senin ve senin gibilerden kat kat önemli:)

yanıt21
yanıt54
Abdullah KARAMAN:

Diktatör dediğiniz adamın Diktatör olmadığını kendi gözleriniz ile gördünüz.

64
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Turgay Söyler:

Fenerbahçe'nin sonunun geldiği gibi Koç holdinginde sonu geliyor demek.

33
14
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Türkkızı:

Bu kadar görgüsüz toplum saygı hak edene ise size saygısızlık yapılınca cırlamayacaksınız sizde hak ettiniz demektir, diğeri kişi üşlkenin cumhurbaşkanı kişiye değil başkomutan olma sebebi ile makama saygı gösterilir kimseninde tapulu yeri değil zaten , sizin yetiştirdiğini,z çocuklarda ortada ne ataya ne babaya saygıları var kendi çocuğunuz size saygı duymuyor kişi hak etmedi o zaman

18
10
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Hakan Ak:

İkisi aynı şey mi birinde taraftarın önüne çıkıp konuşma yapacaklar birinde bi hastane ziyareti çıkışı burdan kalkıp malzeme üretmek saçma

10
15
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ünal kara:

Bekleyin anadolu takımlarıylan o takıma neler yapacağız görün

14
3
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