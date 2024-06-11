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Bertuğ Yıldırım hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Bertuğ Yıldırım hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Bertuğ Yıldırım hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 12 Temmuz 2002 (21 yıl yaşında), Kâğıthane, Türkiye

Şu andaki takımları: Türkiye Millî Futbol Takımı (#26 / Forvet), Stade Rennais FC (#99 / Forvet)

Kilo: 83 kg

Boy: 1,86 m

Kulübü: Rennes

Numarası: 99

Bertuğ Özgür Yıldırım (d. 12 Temmuz 2002, İstanbul), forvet pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giymektedir.

Sarıyer SK

Sarıyer'in altyapısından yetişen Bertuğ Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında 2. Lig'de başladı. Üç sezon Sarıyer forma giyen Bertuğ Yıldırım, biri Türkiye Kupası, 31 de 2. Lig olmak üzere 32 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

Hatayspor

2021-2023

3 Haziran 2021'de Hatay spor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatay spor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı. İlk sezonunda 1 maçta 90 dakika forma giyen Bertuğ Yıldırım, sonra 15 kez oyuna dahil oldu ve 238 dakika forma giydi.

2022-2023

Hatay spordaki ikinci sezonunda 17 resmi maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, bu maçlarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Türkiye'de spor kulüplerini de kötü şekilde etkiledi. Depremin yerle bir ettiği Hatay'da can kaybı 21 bini geçerken Hatayspor mücadele verdiği Süper Lig'den çekilme kararı aldı.[5] Türkiye Futbol Federasyonu çekilmeyi onayladı ve kulüpün 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına karar verdi.[6] Bu karar sonrası Hatayspor futbolcuları diğer takımlara kiralık olarak verildi.

2023-2024

Hatayspor üçüncü sezonunda ilk onbirde forma giymeye başlayan Bertuğ Yıldırım, Pendikspor ile oynana ve 5-1 biten maçta sezonun ilk golünü attı.

→ Antalyaspor (kiralık)

17 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor'a kiralandı. Antalyaspor'da 13 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım 2 gol atıp 1 de asist üretti.

Rennes

29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon € transfer bedeli ile Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme karşılığı transfer oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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