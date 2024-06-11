İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? İrfan Can Kahveci hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? İrfan Can Kahveci hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 15 Temmuz 1995 (28 yıl yaşında), Bayat, Türkiye

Katılma tarihleri: 2021 (Fenerbahçe), DİĞER

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#17 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#17 / Orta Saha)

Eşi: Gözde Kahveci (e. 2021)

Boy: 1,76 m

Aldığı ödüller: Yılın Futbolcusu Dalında Milliyet Spor Ödülü

Kilo: 71 kg

İrfan Can Kahveci (d. 15 Temmuz 1995, Ankara), Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Yaşamı

Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde doğdu. İki kardeş olan İrfan Can'ın bir de ablası bulunmaktadır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de çalışan bir motor ustasıdır. İrfan, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi. 17 Mart 2021'de Gözde Doyran ile evlendi. Çiftin 27 Nisan 2022'de Can adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Kulüp kariyeri

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi.[4] Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

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