Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

YUSUF YAZICI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 29 Ocak 1997 (27 yıl yaşında), Çaykara, Türkiye

Şu andaki takımları: Lille OSC (#12 / Forvet, Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#11 / Forvet)

Adaylıklar: Yılın Futbolcusu Dalında Milliyet Spor Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülü

Kardeşleri: Cihan Yazıcı, Furkan Yazıcı

Ebeveynleri: Sebahat Yazıcı, İsmail Yazıcı

Boyu: 1,83 m (6 ft 0 in)

Mevkii: Ofansif orta saha

Yusuf Yazıcı (d. 29 Ocak 1997, Trabzon), ofansif orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

Trabzonspor altyapısından çıkan Yazıcı, Aralık 2015'te 18 yaşındayken ilk kez A takıma çıktı ve kulüp için seksenin üzerinde lig maçına çıktı. 2019 yılında, Trabzonspor tarihinin en yüksek transfer geliri olan 1 milyon avroluk performans kriteri de dahil olmak üzere 17,5 milyon avro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille'ye katıldı. Yazıcı, 2020-21 Ligue 1 sezonunda şampiyon oldu ve aynı yıl UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı oldu. Lille formasıyla Yazıcı, 2022-23'te Trophée des champions şampiyonu oldu ve kulüpteki ikinci kupasını kaldırdı. Ocak 2022'de Rusya ekibi CSKA Moskova'ya kiralandı ve ligdeki 10 maçta 8 gol attı.

Uluslararası düzeyde Yazıcı, ilk kez forma giydiği 2017 yılından bu yana 43 kez millî formayı giydi ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Trabzonspor

Lille