Üye Girişi
Haberler

Arda Güler hangi takımda oynuyor? Arda Güler hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Arda Güler hangi takımda oynuyor? Arda Güler hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Arda Güler hangi takımda oynuyor? Arda Güler hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 25 Şubat 2005 (19 yıl yaşında), Altındağ, Türkiye

Şu andaki takımları: Türkiye Millî Futbol Takımı (#8 / Orta Saha), Real Madrid CF (#24 / Orta Saha)

Boy: 1,76 m

Mevkii: Ofansif orta saha

Numarası: 24

Tam adı: Arda Güler

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005, Altındağ), La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Türk futbolcudur. Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olmuştur.

İlk yılları

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir.[2] 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.[3] Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı.[4] Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

Fenerbahçe / 2021 / 22 / 23

Real Madrid

Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmî sözleşme imzaladı.Fenerbahçe kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada;

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Takım Arda Güler Almanya Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Bakmadan Geçme

Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Cenk Tosun hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Bertuğ Yıldırım hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Arda Güler hangi takımda oynuyor? Arda Güler hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor? Kerem Aktürkoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? İrfan Can Kahveci hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Salih Özcan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor? Kaan Ayhan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title