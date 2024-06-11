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Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor?Barış Alper Yılmaz hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 23 Mayıs 2000 (24 yıl yaşında), Rize, Türkiye

Şu andaki takımları: Galatasaray (#53 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (#21 / Forvet)

Katılma tarihi: 2021 (Galatasaray, Türkiye Millî Futbol Takımı)

Boy: 1,86 m

Barış Alper Yılmaz (d. 23 Mayıs 2000, Rize), Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Türk millî futbolcudur. Kariyeri boyunca en çok sağ kanat pozisyonlarında oynamıştır.

Futbola Rize İl Özel İdarespor altyapısında başlayan Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu. Üç yıl yedek olarak düzenli bir şekilde süre bulmasının ardından bedelsiz olarak Ankara Keçiörengücü'ne transfer olarak daha düzenli bir kariyere başladı. 2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmasıyla ilk defa Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. 2022-23'te ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı ve ertesi sezon çeşitli mevkilerde daha sık süre bulmaya başlarken ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı buldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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