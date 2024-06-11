Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 4 Mayıs 2005 (19 yıl yaşında), Regensburg, Almanya

Şu andaki takımları: Juventus FC (#15 / Forvet), DİĞER

Boy: 1,87 m

Numarası: 15

Kenan Yıldız (d. 4 Mayıs 2005), forvet pozisyonunda oynayan Alman asıllı Türk millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir.

Jahn Regensburg



Bayern Münih



Juventus