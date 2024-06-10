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Boş külahtan para istenmişti! Ünlü markadan açıklama var

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Türkiye'nin ünlü dondurma markasının bir şubesinde boş külahtan 6.5 TL alınmasıyla ilgili tepkiler büyüyünce markadan açıklama geldi. Marka, söz konusu uygulamanın bilgileri dışında yaşandığını ve kararı alan şubeden tabelanın kaldırıldığını bildirdi.

Bayilik sistemiyle Türkiye'nin hemen her yerinde Kahramanmaraş dondurmasını satan ünlü markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla boş külahtan 6.5 TL alındığı ortaya çıkmıştı. Olayın haberlere ve sosyal medyaya konu olması sonrası markadan "Bilgimiz dışında yaşandı" mahiyetinde bir açıklama geldi.

"MALİYETLERDEN DOLAYI" DENİLMİŞTİ

Markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesine yer verildi. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla konu, haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu oldu.

Boş külahtan para istenmişti! Ünlü markadan açıklama var

"ŞUBELERİMİZDE KÜLAHLAR ÜCRETSİZ"

Olayın tepki çekmesi üzerine markadan açıklama yapıldı. Tüm şubelerinde kilogram dondurma satışlarında külahların bedelsiz olarak verildiğini belirten marka, söz konusu fotoğrafın franchise usulüyle bayilik alan bir şubede çekildiğini ve genel müdürlüğün bilgisi dışında alınan bir kararla uygulandığını bildirdi.

"İSTENMEYEN DURUM ORTAYA ÇIKTI"

Olayı "İstenmeyen bir durum" olarak niteleyen marka, boş külaha 6.5 TL isteyen şubeden tabelanın kaldırıldığını ve gerekli uyarı işlemlerinin yapıldığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

Kahramanmaraş Türkiye 3.Sayfa Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

Cetin Kaynar:

Yüzde yüz Mado ??????????

100
0
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Yasef Behar:

Satışlar azalınca böyle bır haber yarattılar güzel ucuz reklam

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Turgut Sabaci:

deprem günü su satan firmadır bence

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Murat Celik:

Güaydın

15
0
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Erdal_19:

oldu bi kere artık benim için o marka bitmiştir

12
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Cevdet Taşkın:

lüzumsuz yorumlar yerine keşke bunu her alanda yapabilsek sosyal medyanın gücü

8
0
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Haksızmıymışım:

Yani bişey değişmedi. Sadece tabelayı kaldırmışlar. Külah yine 6.5 lira. Bu işin bir tarafı. Diğer yanıda milleti bu hale getirenlere ne demeli peki.

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Suat Ahmet:

Birdectrk top tek cesit yazmislar yani vanilyali kakaolu almakbisteyene iki top gecirecekler..boyle bir yerdede bir top dondurmada ne kadardir

4
0
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Tuncay:

haddinden fazla pahali zaten

1
0
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