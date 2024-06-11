Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum : 7 Temmuz 2000 (23 yıl yaşında), Küçükçekmece, Türkiye

Şu andaki takımlar ı: Leicester City (#29 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (#25 / Forvet)

Boyu : 1,73 m (5 ft 8 in)

Numarası : 29

Tam adı: Yunus Akgün

Yunus Akgün (d. 7 Temmuz 2000, İstanbul), sağ kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan kiralık olarak Championship takımı Leicester City'de forma giymektedir.

Galatasaray

Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı.[2] Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.

Adana Demirspor (kiralık)



Galatasaray'a dönüş







Leicester City (kiralık)