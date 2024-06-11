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Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Cenk Tosun hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Cenk Tosun hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Cenk Tosun hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

CENK TOSUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 7 Haziran 1991 (33 yıl yaşında), Wetzlar, Almanya

Şu andaki takımları: Beşiktaş (#9 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (#9 / Forvet)

Maaş: 3,12 milyon GBP (2021)

Boy: 1,83 m

Cenk Tosun (d. 7 Haziran 1991, Wetzlar), santrfor mevkiinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Futbola Almanya'nın amatör takımlarından Raunheim'da başladı. Daha sonra Eintracht Frankfurt altyapısına transfer oldu. Frankfurt takımıyla sadece 1 lig maçına çıkan Tosun, Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'a transfer oldu.

3 sezon Gaziantepspor takımında oynayan Cenk, gösterdiği performansla ligde şampiyonluğa oynayan takımların dikkatini çekti. 2014 yazında sözleşmesi bitince Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta 3,5 sezon oynayan Cenk, Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerle Premier League takımlarının radarına girdi. Nitekim Ocak 2018'de Sam Allardyce'ın çalıştırdığı Everton'a 22,5 milyon avro bedelle transfer oldu. Sam Allardyce döneminde düzenli forma şansı bulan Tosun, Allardyce'ın takımdan ayrılmasıyla yedek kaldı ve onun yerine genç Dominic Calvert-Lewin oynamaya başladı.

Yedek kalan Cenk, Ocak 2020'de Crystal Palace'a kiralandı ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı ve 5 Mart'ta Everton'a geri döndü.

Sakatlıktan dönen Cenk, yedek kalmaya devam etti ve 1 Şubat 2021'de yıldızının parladığı Beşiktaş'a yarım sezonluğuna kiralandı. Çıktığı 3 maçta 3 gol atsa da sakatlık ve COVID-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Tosun, düzenli oynayamadı. 11 Nisan'daki BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk, yine sezonu kapattı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Takım Cenk Tosun Almanya Futbol Gündem Spor Haberler

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