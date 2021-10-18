Japonya'dan Çin'in hipersonik füze denemesine ilişkin açıklama - Haberler
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Japonya'dan Çin'in hipersonik füze denemesine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Japonya'dan Çin'in hipersonik füze denemesine ilişkin açıklama

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Çin'in hipersonik füze test ettiği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Japonya'nın füze savunma yeteneklerini geliştireceğini söyledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Çin'in hipersonik füze test ettiği yönündeki haberler in ardından yaptığı açıklamada, Japonya'nın füze savunma yeteneklerini geliştireceğini söyledi.

Financial Times gazetesinin, Çin'in Ağustos ayında hipersonik füze test ettiğini yazmasının ardından, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, bugün düzenlediği basın toplantısında söz konusu makaleden haber dar olduğunu söyledi. Çin'in füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilmek için hipersonik silah geliştirme çalışmalarını hızlandırdığını belirten Matsuno, Pekin'in nükleer silahlar ve füzeler de dahil olmak üzere yaptığı sürekli artan savunma harcamaları konusunda şeffaf olmadığına dikkat çekti. Çin'in deniz ve havadaki askeri faaliyetlerini hızla artırmasının bölgesel ve küresel toplum için büyük bir güvenlik endişesi haline geldiğini kaydeden Matsuno, bazı yeni tehditlere geleneksel savunma ekipmanlarıyla yanıt vermenin zor olduğunu hatırlattı. Japonya'nın havadan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı algılama, izleme ve müdahale yeteneklerini geliştireceğini ifade eden Matsuno, bilgisayar ağları aracılığıyla kontrol edilen kapsamlı hava ve füze savunma yeteneklerinin güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Gündeme bomba gibi düştü

Financial Times, Çin'in Ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini yazmış, söz konusu denemeden ABD istihbaratının çok sonra haberinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ses hızının yaklaşık 5 katı hıza ulaşabilen hipersonik füzelerin, geleneksel savunma sistemleri tarafından durdurulmasının daha zor olduğuna inanılıyor. - TOKYO

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