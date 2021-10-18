İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi) - Haberler
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İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi)

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İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi)

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya Valiliği Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müd. Binası Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya Valiliği Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müd. Binası Yapım İşi

Tüm duyurular için tıklayınız...

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Haber: İhale İlânı - YİKOB (Kaş Hükümet Konağı ve Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi) - Haberler
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