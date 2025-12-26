Türkiye'de 2025 böyle geçti: Nisan

Türkiye'de nisan ayının son haftasında İstanbul'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve 13 saniye süren depremde can kaybı yaşanmadı.

Nisan ayının ilk haftasında, şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A nisanda hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi." dedi.

Ay ortasında, "Narkokapan-Ankara" isimli, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Ankara'da düzenlendi. 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda, 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 525 şüpheli gözaltına alındı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, "İrade Milletindir" sloganıyla, Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultayda tek genel başkan adayı olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

2 NİSAN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

3 NİSAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uğur Gölçek'in cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri yemekten 100'den fazla vatandaşın zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

4 NİSAN

Bahçeli, 2 aylık aranın ardından ilk mesai gününde, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti ve Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni binasını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin mesaisine başlamasına ilişkin, Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap, 'Gayet iyiyim, işte bugün vecibemizi de yerine getirdik' dediler. Rabb'im, sağlık sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına ilişkin, "Onlar 2 Nisan'ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi." ifadelerini kullandı.

6 NİSAN

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, AA'nın 105'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Karagöz, Anıtkabir Özel Defterine, "Ajansımız, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 'Cumhuriyet'in Habercisi' olarak faaliyetlerini icra ederken, bugün 'Değişen Dünyanın Habercisi' vizyonuyla küresel ölçekte bir medya kuruluşu haline geldi." ifadelerini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AA'nın 105'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Genel Müdürü Karagöz'e gönderdiği mesajında "Anadolu Ajansı, Türk basın tarihinde önemli bir yer edinmiş, Türkiye'nin sesi olmuş ve uluslararası arenada da ülkemizin duruşunu en doğru şekilde temsil etmiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar tarafsız ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeden, her şartta ve koşulda doğru bilgiyi aktarma misyonunu başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, haberciliğin Türkiye ve dünyadaki yüz akı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki, "Milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum." ifadelerine siyasiler tepki gösterdi.

7 Nisan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde adım adım ilerleyişin yaşandığı şu günlerde, herkes söylediği söze daha dikkat etmelidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın siyaset ve demokrasi hayatına taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçtiğini belirtti.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanırken, 11 yeni isim PM'de yer aldı. Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerince 9 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

8 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, "Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokaktan medet umuyor, sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak da budur. Siyasette hakarete, sokak terörüne, vandallığa, şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz. Kapsamı her gün genişleyen linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler, ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

9 NİSAN

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, sağlık durumu nedeniyle "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Çapulcuların her türlü hakaretlerine, saldırı ve kışkırtmalarına rağmen hukuk kuralları içinde vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdir." dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski kurmay albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 121 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onadı.

10 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart döneminde 27 ilde "siber suç ve suçlulara" yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 118'inin tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında, 6 bin 190 litre etil alkol ile 475 şişe sahte içki ele geçirildi, 656 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 104'ü tutuklu 139 sanıktan 102'si tahliye edildi.

11 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 4. Antalya Diplomasi Forumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasında, "İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Ahmet Ersin Tumlucalı'nın "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 18 yıl 9 ay, Benan Tumlucalı'nın da aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek ve Dila Sultan Şimşek'i de aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırarak, bu sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasını kararlaştırdı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyum atandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

13 NİSAN

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yurdun dört bir yanında "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk" yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce kişi Filistin'e destek mesajı verdi.

14 NİSAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada,"İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını bildirdi.

15 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenişinde, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonunda 9'u yurt dışında 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, "Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk." dedi.

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen D.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

16 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17 NİSAN

"Narkokapan-Ankara" isimli, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Ankara'da düzenlendi. 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda, 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 525 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz." dedi.

Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cesedi 5 gün sonra mahalleden geçen derede bulundu.

18 NİSAN

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin girişimleriyle İstanbul'da gerçekleştirilen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,"Filistinli kardeşlerimizin kendi öz yurtlarında özgürce, diğer inançlarla barış içinde yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. İsrail saldırganlığı ve hukuk tanımazlığı Filistin'le de sınırlı kalmıyor. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar Netanyahu yönetiminin Orta Doğu'da huzur ve barış istemediğini ortaya koyuyor. İsrail, komşularını istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

19 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geride bıraktıkları 23 yılda ülkede, sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandığını belirterek, "Rakamlar bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, toplumun temeli olan aile kurumunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit ve tehlike altında olduğunu, ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içinde olduklarını belirtti.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a dikkati çeken Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi, bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. Bu anlayışla bu konudaki dirayetli tutumumuzu inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. İş dünyası, eğitim ve siyaset başta olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermeyiz, vermeyeceğiz." dedi.

Bitlis ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında joker kişileri yerleştiren, sınavlarda kopya düzeneği kullanarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alanlar tespit edildi. Bitlis merkezli 32 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 43 organizatör ve suça karışan 258 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık suçundan, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu.

20 NİSAN

Türkiye genelinde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, uzun yıllar mart ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 61,2 kilogram olarak gerçekleşti.

Geçen yıl martta, metrekareye 69,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 28,8 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayına göre ise yüzde 59 azalma yaşandı.

21 NİSAN

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

22 NİSAN

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

İstanbul'da son 39 yılın en kurak mart ayı yaşandı. Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak gerçekleşirken, geçen sene bölgeye 63 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 25,7 milimetre yağış düştü.

23 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti. Burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine işaret eden Erdoğan, "23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla ülkemize, milletimize, özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh, her alanda parmakla gösterilen bir ülke teslim etmek için koşturduk. Hamdolsun, Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız." dedi.

AFAD, İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda can kaybı bulunmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hemen ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki deprem nedeniyle düşen, yüksekten atlayan veya yıkım korkusundan panik atak geçiren 236 vatandaş olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 378 yapısal hasar ihbarı ulaştığını açıkladı. Depremden sonra en büyüğü 5,9 olan 184 artçı deprem kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükte 7 artçı kaydedildi.

24 NİSAN

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve 'teslim ol' çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist teslim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Levent'teki İstanbul Temsilciliğinin açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında "Bu vatan topraklarında asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi bugünlere nasıl birlikte getirdiysek, Türkiye Yüzyılı'nı da yine hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz. Ay yıldızlı al bayrağın huzur ve güven veren gölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak ilelebet özgürce yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, 291 artçı sarsıntı kaydedildiği 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 101 binin üzerinde vatandaşın barınma taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından çoğunluğu İstanbul olmak üzere 1399 yapıya ilişkin ihbar aldıklarını ve ekiplerin hızlı bir şekilde inceleme yaptığını söyledi.

25 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u kabul etti. Erdoğan-Luxon görüşmesinde, Türkiye ile Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

26 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin 65. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, siyasette bugüne kadar ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda, İlim Yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 50'si Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA), TCG Anadolu gemisinden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri"ni başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

28 NİSAN

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızı hayatını kaybetti. Akaryakıt istasyonunun sahibi tutuklandı, mesul müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli" programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Çeşitli zorluklara, engellere ve sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe ülkedeki istikrar ve güven ortamı güçlendikçe geri dönenlerin sayısı da hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin nüfus artış hızı, İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilim ve İstanbul'da meydana gelen deprem vardı. Türkiye'nin nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Muhalefet, buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir ancak nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir." dedi.

29 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi için İtalya'ya gitti. Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Villa Pamphili Konutu'nda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne başkanlık etti. Zirvenin ardından iki ülke arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayii alanında 11 anlaşma imzalandı.

İtalya Başbakanı Meloni ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "İtalya ile savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi, yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye gündemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Küresel resesyon riski belirgin olsa da ufukta tehlike çanları çalsa da ticaret kanalları tıkanmaya yüz tutsa da Türkiye milli birlik ve dayanışma gücüyle muhtemel dış kaynaklı ekonomik türbülansı göğüslemeyi, riskleri fırsata çevirmeyi başaracaktır." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke ederek örgütsel propaganda amacında oldukları belirlenen sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı.

30 NİSAN

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 10'unun tahliye edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Artık terör örgütü çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak. Terörsüz Türkiye milletimizin onlarca yıllık özlemidir. Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir." dedi.