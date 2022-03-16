Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı, 32 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.İ'de tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Çukurbağ köyünde olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda B.İ'yi yakaladı.

Zanlının, devriye aracını görünce yol kenarına attığı 2 yüzük, 32 sikke ve bir objeye el konuldu.

B.İ, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.