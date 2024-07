Sinop'ta 'Milletin Zaferi' fotoğraf sergisi açıldı

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sinop Üniversitesi, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle "Milletin Zaferi" fotoğraf sergisi açıldı.

Sinop Kültür Merkezi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra kentte görev yapan medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, serginin açılışındaki konuşmasında, gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektikleri görsellerle tarihe not düştüklerini söyledi.

Sinop yerel basınının ve Anadolu Ajansının katkılarıyla serginin zaman zaman insanların ilgisine sunulduğunu belirten Demirel, "Tarihe not düşülen bu fotoğraflarla hain girişim, insanların hafızalarına kazınıyor. 15 Temmuz'u unutmamak için bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarihçiler tarihe not yazmazlar. Eldeki verileri toplarlar ve o güne ışık tutarlar. İşte 15 Temmuz'da da bu veriyi hazırlayan gazetecilerdir. Bugünkü sergimizin amacı da tarihe not düşmektir." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.