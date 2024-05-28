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Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası rezerv alan ilan edilen yerlerdeki vatandaşların konut ve iş yerlerinden taşınma işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası yeni Kahramanmaraş'ın oluşturulması için başlanan çalışmalar hızla sürüyor. Şehir merkezinde iş yerleri ve binaların yıkımı devam ediyor. Deprem sonrası hasarsız tespiti yapılan eski konut ve iş yerlerinde de yıkımlar yapılacak. Rezerv alan ilan edilen yerlere yeni konutların yapılması için başlatılan çalışma çerçevesinde iş yerleri ve konutlarda yaşayanların taşınma işlemleri sürüyor. Rezerv alana dahil edilen yerlerdeki esnaflar kendilerine belirtilecek olan yerlere geçerek faaliyetlerini devam edebilecek. Halil İbrahim Karanfil, 'Depremden bu yana çok yoğunluk var insanlara yardım ediyoruz. Bölgemizde rezerv alan olduğu için taşınma işlemleri arttı' dedi. Selçuk Yangın, 'Bu alanlar park bahçe olacak bayrama kadar süre verildi ve yıkılacak. Bizler de taşınacağız' diye konuştu.

Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası rezerv alan ilan edilen yerlerdeki vatandaşların konut ve iş yerlerinden taşınma işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş depremleri sonrası yeni Kahramanmaraş'ın oluşturulması için başlanan çalışmalar hızla sürüyor. Şehir merkezinde iş yerleri ve binaların yıkımı devam ediyor. Deprem sonrası hasarsız tespiti yapılan eski konut ve iş yerlerinde de yıkımlar yapılacak. Rezerv alan ilan edilen yerlere yeni konutların yapılması için başlatılan çalışma çerçevesinde iş yerleri ve konutlarda yaşayanların taşınma işlemleri sürüyor.

Rezerv alana dahil edilen yerlerdeki esnaflar kendilerine belirtilecek olan yerlere geçerek faaliyetlerini devam edebilecek.

Halil İbrahim Karanfil, "Depremden bu yana çok yoğunluk var insanlara yardım ediyoruz. Bölgemizde rezerv alan olduğu için taşınma işlemleri arttı" dedi.

Selçuk Yangın, "Bu alanlar park bahçe olacak bayrama kadar süre verildi ve yıkılacak. Bizler de taşınacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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