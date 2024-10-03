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Ömer Çelik: Gazze'de Soykırım Siyaseti Uygulanıyor

Ömer Çelik: Gazze'de Soykırım Siyaseti Uygulanıyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'deki durumu insanlığa dönük bir saldırı ve soykırım olarak nitelendirerek, İsrail'in savunma hakkı ifadesinin geçersiz olduğunu söyledi. Çelik, bölgedeki istikrarsızlıkların daha geniş coğrafyalara yayılabileceğine dikkat çekti.

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir saldırıdır. Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir soykırım siyasetidir. Neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koyacak yer kalmamıştır. Her yer savaş gemisiyle dolmuştur. ' İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesi, dünyanın en iki yüzlü cümlesi haline gelmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, Türkiye'ye çok yakın coğrafyada gerçekleşen olayları dikkatle takip ettiklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle konuştu:

"Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşmasında Irak, Suriye, Lübnan, bütün bu bölgeyi bir çeşit lanetli bölge olarak ilan etmesi, bütün bu bölgede daha büyük istikrarsızlıklara imza atmak için bu soykırım hükümetinin birtakım hazırlıklar içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu soykırım hükümetine karşı insanlık cephesinin söz söylemenin ötesine geçerek, gerçek anlamda soykırım siyasetini durduracak bir eylem ortaya koyamaması halinde bu bölgesel savaşın çok ötesine yayılan asimetrik birtakım istikrarsızlıkları da beraberinde getirebilecek, çok daha geniş coğrafyalara yayılabilecek bir istikrarsızlık alanı oluşturacaktır. Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir saldırıdır. Gazze'de olan şey insanlığa dönük bir soykırım siyasetidir. Neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koyacak yer kalmamıştır. Her yer savaş gemisiyle dolmuştur. 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesi, dünyanın en iki yüzlü cümlesi haline gelmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.

"Daha çok katliam yapmaya teşvik etmekten başka amaca hizmet etmeyeceği açık'

Birtakım kendi kafasına göre dini referanslara destek vererek, bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğüne ve bölgedeki sınırlara saldıran siyaseti, bu vesileyle yürütmektedir. Burada binlerce kadının ve çocuğun ölümü, kanın ortaya çıkması ise hiç kimse tarafından durdurulacak bir eylem olarak düşünülmemektedir. Bu saatten sonra 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' çerçevesinde ortaya çıkan her cümlenin İsrail'i ve Netanyahu hükümetini daha çok katliam yapmaya teşvik etmekten başka amaca hizmet etmeyeceği açıktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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