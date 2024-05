Non Stop filmi oyuncuları kim? Non Stop filmi konusu, oyuncuları ve Non Stop özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Non Stop filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Non Stop filmini izleyecek olanların merak ettiği Non Stop konusu nedir, Non Stop oyuncuları kimler ve Non Stop özeti gibi konuları inceliyoruz.

NON STOP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Non-Stop, yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiği, gizem-aksiyon-gerilim türlerindeki 2014 yapımı Amerikan-Fransız filmi. Senaryosunu John W. Richardson, Chris Roach ve Ryan Engle'ın yazdığı filmin ana karakterini Liam Neeson canlandırmaktadır



NON STOP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Liam Neeson - William "Bill" Marks

Julianne Moore - Jen Summers

Michelle Dockery - Nancy Hoffman

Nate Parker - Zack White

Linus Roache - David McMillan

Scoot McNairy - Tom Bowen

Corey Stoll - Austin Reilly

Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd

Anson Mount - Jack Hammond

Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir

Jason Butler Harner - Kyle Rice

Corey Hawkins - Travis Mitchell

Frank Deal - Charles Wheeler

Shea Whigham - Marenick

Bar Paly - Iris Marianne

Jon Abrahams - David Norton

Quinn McColgan - Becca