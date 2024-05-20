Non Stop filmi oyuncuları kim? Non Stop filmi konusu, oyuncuları ve Non Stop özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Non Stop filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Non Stop konusu, özeti ve Non Stop oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Non Stop filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Non Stop filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Non Stop filmini izleyecek olanların merak ettiği Non Stop konusu nedir, Non Stop oyuncuları kimler ve Non Stop özeti gibi konuları inceliyoruz.
NON STOP FİLMİ KONUSU NEDİR?
Non-Stop, yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiği, gizem-aksiyon-gerilim türlerindeki 2014 yapımı Amerikan-Fransız filmi. Senaryosunu John W. Richardson, Chris Roach ve Ryan Engle'ın yazdığı filmin ana karakterini Liam Neeson canlandırmaktadır
NON STOP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Liam Neeson - William "Bill" Marks
Julianne Moore - Jen Summers
Michelle Dockery - Nancy Hoffman
Nate Parker - Zack White
Linus Roache - David McMillan
Scoot McNairy - Tom Bowen
Corey Stoll - Austin Reilly
Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd
Anson Mount - Jack Hammond
Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir
Jason Butler Harner - Kyle Rice
Corey Hawkins - Travis Mitchell
Frank Deal - Charles Wheeler
Shea Whigham - Marenick
Bar Paly - Iris Marianne
Jon Abrahams - David Norton
Quinn McColgan - Becca