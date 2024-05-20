Galatasaray Stat Müdürü kim, adı ne? Ali Çelikkıran kimdir?
Dursun Özbek: "Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran'a 7-8 kişi saldırdılar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı, spor yöneticiliğinde var mı? " dedi. Peki, Galatasaray Stat Müdürü kim, adı ne? Ali Çelikkıran kimdir?
Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray galibiyetisonrası RAMS Park'a geldi. Tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, Rams Park zeminine gelip galibiyeti kutladı. Kutlamalar sırasında gerginlik çıktı ve sahaya güvenlik güçleri girdi. Görüntülerde Ali Koç'un Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dediği görüldü.
GALATASARAY STAT MÜDÜRÜ ALİ ÇELİKKIRAN KİMDİR?
Ali Çelikkıran Galatsaray'da Stat İşletme Direktörü görevini üstlenmektedir.
İşte idari kadronun tamamı:
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ MERKEZ
Selçuk Rıza İren
Kulüp Genel Sekreteri
M. Mete Türkoğlu
CEO
Mustafa Fırat Dirican
Mali İşler Direktörü
Av. Dr. Petek Arslan
Baş Hukuk Müşaviri
Fehmi Naci Cansun
Sportif İş Ortakları Direktörü
Murat Ersoy
Stadyum ve Tesis Operasyonları Genel Koordinatörü
Metin Tutcuoğlu
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
Murat Bereket
Kurumsal İletişim Direktörü
Bahri Havadır
Yayıncılık ve Medya Direktörü
Ali Çelikkıran
Stat İşletme Direktörü
Fatih Özcan
Bilgi Teknolojileri Direktörü
Murat Nur
Finans Müdürü
Gamze Doğuş
Genel Sekreter Yardımcısı
SPORTİF ŞUBELER
BASKETBOL
Ömer Yalçınkaya
Erkek Basketbol Genel Menajeri
İbrahim Tilki
Erkek Basketbol İdari Menajeri
Müge Erdem
Kadın Basketbol Genel Menajeri
Melahat Aydın
Kadın Basketbol İdari Menajeri
Eren Ciboğlu
Erkek Basketbol Altyapı Menajeri
Erbil Altanlar
Kadın Basketbol Altyapı Sorumlusu
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
Tekerlekli Sandalye Basketbol Menajeri
VOLEYBOL
Neslihan Turan
Voleybol Takımları İdari Menajeri
Asuman Baş
Kadın Voleybol Takım Menajeri
Mehmetcan Şamlı
Erkek Voleybol Takım Menajeri
Ahmet Reşat Arığ
Voleybol Akademi Menajeri
SU SPORLARI
Hakan Aral
Sutopu Şube Menajeri
Ayça Ark
Yelken Şube Menajeri
KÜREK
Mehmet Mumcuoğlu
Şube Menajeri
YÜZME
Nükte Özgör
Şube Menajeri
ATLETİZM
Şükrü Çaprazlı
Şube Menajeri
JUDO
Semih Yılmaz
Şube Menajeri
BRİÇ
Serdar Erdem
Şube Menajeri
ESPOR
Deniz Çınar
Şube Menajeri
TESİSLER
Sabit Sır
Florya Tesis Müdürü
Levent Şahinoğlu
Kalamış Tesis Müdürü
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Galatasaray Adası Tesis Müdürü
Mustafa Veli Ak
Küçükçekmece Kürek Tesisi Müdürü
Ateş Faik Akseven
Basketbol Tesis Müdürü/Florya Metin Oktay Tesisleri
Çağlar Şavkay
Galatasaray Müzesi Müdürü
Semih Ulu
Galatasaray Stadyum Müzesi Müdürü