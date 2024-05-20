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Galatasaray Stat Müdürü kim, adı ne? Ali Çelikkıran kimdir?

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Dursun Özbek: "Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran'a 7-8 kişi saldırdılar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı, spor yöneticiliğinde var mı? " dedi. Peki, Galatasaray Stat Müdürü kim, adı ne? Ali Çelikkıran kimdir?

Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray galibiyetisonrası RAMS Park'a geldi. Tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, Rams Park zeminine gelip galibiyeti kutladı. Kutlamalar sırasında gerginlik çıktı ve sahaya güvenlik güçleri girdi. Görüntülerde Ali Koç'un Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dediği görüldü.

GALATASARAY STAT MÜDÜRÜ ALİ ÇELİKKIRAN KİMDİR?

Ali Çelikkıran Galatsaray'da Stat İşletme Direktörü görevini üstlenmektedir.

İşte idari kadronun tamamı:

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ MERKEZ

Selçuk Rıza İren

Kulüp Genel Sekreteri

M. Mete Türkoğlu

CEO

Mustafa Fırat Dirican

Mali İşler Direktörü

Av. Dr. Petek Arslan

Baş Hukuk Müşaviri

Fehmi Naci Cansun

Sportif İş Ortakları Direktörü

Murat Ersoy

Stadyum ve Tesis Operasyonları Genel Koordinatörü

Metin Tutcuoğlu

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü

Murat Bereket

Kurumsal İletişim Direktörü

Bahri Havadır

Yayıncılık ve Medya Direktörü

Ali Çelikkıran

Stat İşletme Direktörü

Fatih Özcan

Bilgi Teknolojileri Direktörü

Murat Nur

Finans Müdürü

Gamze Doğuş

Genel Sekreter Yardımcısı

SPORTİF ŞUBELER

BASKETBOL

Ömer Yalçınkaya

Erkek Basketbol Genel Menajeri

İbrahim Tilki

Erkek Basketbol İdari Menajeri

Müge Erdem

Kadın Basketbol Genel Menajeri

Melahat Aydın

Kadın Basketbol İdari Menajeri

Eren Ciboğlu

Erkek Basketbol Altyapı Menajeri

Erbil Altanlar

Kadın Basketbol Altyapı Sorumlusu

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

Tekerlekli Sandalye Basketbol Menajeri

VOLEYBOL

Neslihan Turan

Voleybol Takımları İdari Menajeri

Asuman Baş

Kadın Voleybol Takım Menajeri

Mehmetcan Şamlı

Erkek Voleybol Takım Menajeri

Ahmet Reşat Arığ

Voleybol Akademi Menajeri

SU SPORLARI

Hakan Aral

Sutopu Şube Menajeri

Ayça Ark

Yelken Şube Menajeri

KÜREK

Mehmet Mumcuoğlu

Şube Menajeri

YÜZME

Nükte Özgör

Şube Menajeri

ATLETİZM

Şükrü Çaprazlı

Şube Menajeri

JUDO

Semih Yılmaz

Şube Menajeri

BRİÇ

Serdar Erdem

Şube Menajeri

ESPOR

Deniz Çınar

Şube Menajeri

TESİSLER

Sabit Sır

Florya Tesis Müdürü

Levent Şahinoğlu

Kalamış Tesis Müdürü

_

Galatasaray Adası Tesis Müdürü

Mustafa Veli Ak

Küçükçekmece Kürek Tesisi Müdürü

Ateş Faik Akseven

Basketbol Tesis Müdürü/Florya Metin Oktay Tesisleri

Çağlar Şavkay

Galatasaray Müzesi Müdürü

Semih Ulu

Galatasaray Stadyum Müzesi Müdürü

Osman Demir
Osman Demir
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