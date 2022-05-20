İstanbul'da 'buğday' toplantısı

Dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve dünya un ihracatının yüzde 55'ini temsil eden Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı, bölgedeki ilk etkinliğini "1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi" başlığı altında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenledi. Tahıl üretimi ve değirmencilik sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilen konferansın açılışını ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan ve IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy yaptı.

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