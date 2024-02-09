TOBB Başkanı Kırgızistan'a yatırım çağrısında bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'a yatırım çağrısında bulunarak, " Kırgızistan'a yapacağınız yatırımlarda ölçek sadece Kırgızistan pazarı değildir. Kırgızistan'a yapılan yatırımlar, Avrasya Gümrük Birliği sebebiyle çok daha geniş bir coğrafyaya ulaşmak demektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde mesafeler alındığını, bunu daha yüksek seviyelere çıkarma arzusunda olduklarını söyledi.

Kırgızistan'ın son yıllarda büyük atılım ve reform sürecine girdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 500'e yakın Türkiye sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımız, binlerce Kırgız kardeşimize istihdam sağlıyor. Türk müteahhitleri Kırgızistan'da bugüne kadar yatırım bedeli 1 milyar dolar civarında 93 proje gerçekleştirdi. Bu projelerle firmalarımız, Kırgızistan'ın bağımsızlığından itibaren hayata geçirdiği kalkınma hamlesine destek verdi. Firmalarımızın Kırgızistan'da 1 milyar doları aşan yatırımlarından gurur duyuyoruz. İnşallah bu yeni dönemde çok daha başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum."

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekçi olduğunu ve bunun başarılacağına inandığını belirtti.

"Çin pazarı da göz ardı edilmemeli"

Kırgızistan'ın dost ve kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırgızistan'a yapacağınız yatırımlarda ölçek sadece Kırgızistan pazarı değildir. Kırgızistan'a yapılan yatırımlar, Avrasya Gümrük Birliği sebebiyle çok daha geniş bir coğrafyaya ulaşmak demektir. Bu da 180 milyonluk bir pazar demektir. Ayrıca Kırgızistan Çin'e komşudur. Çin pazarı da göz ardı edilmemelidir. Orta ve uzun vadeli vizyonumuz da mutlak surette Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kendi gümrük birliğimizin kurulması olmalıdır. Kırgızistan, Bağımsız Devletler Teşkilatı coğrafyasında Dünya Ticaret Örgütüne üye olan ilk ülkedir. Son 30 yılda yeniden şekillenen Avrasya siyasi haritası, bizlerin işbirliği içinde hareket etmesini zorunlu kılmaktadır."

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan gümrüklerinin modernizasyonu için deneyimlerini aktarmaya hazır olduklarını dile getirerek, "TOBB olarak, Türkiye'nin kara gümrük kapılarını modernize ederek ihracatçılarımıza önemli maliyet avantajı sağladık. Aynı şeyi burada da yapmaya hazırız. Lojistik alanında da ciddi işbirliği fırsatları vardır. İkili ticaretin artması için taşıma maliyetleri azaltılmalı. Kara yoluna alternatif ulaştırma imkanları geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.

İpek Yolu'nun canlandırılmasının yeniden önem kazandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Orta Kuşak, bizim için öncelikli tercihtir. Böylelikle Hazar, Karadeniz ve Akdeniz birbirine bağlanacak, bölgemiz küresel ekonomiye daha güçlü şekilde entegre olacaktır. Diğer bir işbirliği alanı da Kırgızistan'da bulunan zengin su kaynaklarından elektrik üretilmesidir. Gerekli yatırım koşulları tesis edildikten sonra Kırgızistan'ın hidroelektrik potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için ortak projeler geliştirebiliriz. Biz her fırsatta iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

"Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin deneyimi var"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da iş dünyası olarak, ticari hedeflere ulaştıklarında yenilerini belirlediklerini anlatarak, "Devlet büyüklerimiz de bize her zaman daha büyük hedefler koyuyor. Şimdi önce 2 milyar doları, belki sonra 5 milyar doları konuşacağımız biz süreç var. Sektör bazında iş yapmak isteyen firmalardan bir heyetle Kırgızistan'a gitmenin uygun olabileceği konuşuldu. Önümüzdeki günlerde bunu karşılıklı değerlendireceğiz." dedi.

Kırgızistan iş dünyasına da seslenmek istediğini dile getiren Olpak, "Oradan da benzer heyetleri Türkiye'ye getirmemiz lazım. Türkiye'nin de yatırımı arzuladığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Olpak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına da işaret ederek, "Tedarik zincirinin bozulması sebebiyle Türkiye Kırgızistan'a neler yapabilir, başta gıda olmak üzere diğer alanlardaki yatırımlar neler olabilir, bu konuyu çalışmamız lazım. Enerji ve ulaştırmayı çok konuştuk. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye'nin çok önemli bir deneyimi var. Bu deneyimi ortaklıklar noktasında hayata geçirmemiz doğru olur diye düşünüyorum. Anlaşmalar bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan ve Türkiye arasında imzalanan ticari mutabakat metinleri karşılıklı olarak teslim edildi.