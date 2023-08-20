Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı'nda İmzalanacak Projelerin Değeri 68 Milyar Doları Aşıyor

URUMQİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Perşembe günü kapılarını açan 2023 (Çin) Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı'nda toplam 273 projenin niyet beyanlarının imzalanması bekleniyor.

Fuar organizatörlerine göre değeri 493,2 milyar yuanı (yaklaşık 68,49 milyar ABD doları) aşan projeler, 2021 yılındaki fuarda imzalanan projelerin toplam değerine göre 1,52 kat artış gösteriyor.

Projeler, yeni enerji ve yeni malzemeler, ekipman imalatı, ticaret lojistiği ve kültürel turizm gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Bu yıl 21 Ağustos'a kadar sürecek fuar, 70.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip. Fuara 40 ülke ve bölgeden 1.300'ün üzerinde işletme katılıyor ve bu işletmeler arasında dünyanın en büyük 500 şirketinden 25'i de bulunuyor.