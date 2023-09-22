2023 Avrasya Ekonomik Forumu Xi'an'da başladı

2023 Avrasya Ekonomik Forumu, Çin'in Xi'an şehrinde başladı. Forumda politika koordinasyonu, mali işbirliği, ekonomik ve ticari etkileşimler gibi konular ele alınacak.

Xİ'AN, 22 Eylül (Xinhua) -- 2023 Avrasya Ekonomik Forumu, işbirliği için fırsat yaratma ve gelecekte kalkınmayı sürdürme temasıyla Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da başladı.

Üç günlük foruma 51 ülke ve bölgeden siyasetçiler, iş insanları ve akademisyenler katılıyor.

Bu yılki etkinlikte politika koordinasyonu, mali işbirliği, ekonomik ve ticari etkileşimler, teknolojik inovasyon, ekolojik koruma ve kültürel ve turistik kalkınma gibi konulara odaklanan 13 paralel oturum düzenlenecek.

Forum kapsamında bir ekonomi ve ticaret fuarı da açıldı. Fuar, uluslararası ithalat sergi alanı ve beş Orta Asya ülkesini kapsayan bir tema alanı da dahil olmak üzere beş alandan oluşuyor.

Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde önemli bir ekonomik işbirliği mekanizması olan Avrasya Ekonomik Forumu, 2005 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştiriliyor.