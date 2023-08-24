Prigojin'in ölümü Putin'in bilgisi ve onayıyla gerçekleşti

ANKASAM Avrasya uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu, Prigojin'in ölümünün Putin'in bilgisi ve onayıyla gerçekleştiğini belirtti. Prigojin, Putin iktidarı için bir sorun haline gelmişti ve Moskova seferinin cezasız kalması Putin'in saygısını zedelemişti. Prigojin'in davranışının bir bedeli olmalıydı ve bu karar da onun bir sonucuydu.

ANKASAM Avrasya uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu, "Prigojin'in ölümü Putin'in bilgisi ve onayıyla olmuştur. Prigojin, Putin iktidarı için bir sorun haline gelmişti. Moskova seferinin cezasız kalması diğer siyasi güçler nezdinde Putin'in saygısını zedelemişti. Prigojin'in davranışının bir bedeli olmalıydı. Bu karar da onun bir sonucuydu" dedi.

Avrasya uzmanı Askeroğlu, Wagner lideri Prigojin'in ölümünü İHA'ya değerlendirdi.

Prigojin'in Moskova seferinde iki seçeneği olduğunun altını çizen Askeroğlu, "Ya sonuna kadar gitmek ya da geri adım atarak geleceğini daha üsttekilerin eline teslim etmek. Prigojin ikincisini seçti. Aslında ona ikinci bir şans verilmişti. Belarus'a sürgün olması. Fakat kazanımları elinden alınacaktı. Afrika'da aşamalı olarak zayıflatılacaktı. Savunma bakanlığı Wagneri kontrol altına almaya başlamıştı. Prigojin bunu engellemek istedi. Onun arkasında duranlar süreci idare etmeye çalıştı ancak bunun da bir sınırı vardı" diye konuştu.

Prigojin'in Putin'le yapılan anlaşmaya uyulmasında ısrar ettiğine değinen Askeroğlu, "Bunlardan biri de Şoygu ve Gerasimov'un görevlerinden alınmasıydı. Prigojin şahsiyeti üzerinde birikmiş olan sorunlar çözülmesi bekleniyordu. Prigojin gözden çıkarıldı. Savunma Bakanlığı devreye girdi. Wagner Rus iktidarının bir aracıdır ve onun üzerindeki mülkiyette ona, yani iktidara, Rus askeri elitlere aittir. Dolayısıyla Wagner'in başına iktidara bağlı olan biri atanacaktır. Ancak Wagner eskisi gibi güçlü bir daha olmayacaktır. Wagner tasfiye edilecektir aşamalı olarak. Bu süreç zaten başlamıştı ancak Prigojin buna direnmeyi seçmişti. Wagner'in başına getirilecek olan biri de bu tasfiye sürecini tamamlamak için görevlendirilecektir. Yani pasif biri getirebilir ve onun şahsiyeti kamuoyundan uzak tutulur. Daha önce, Ukrayna savaşından önce Prigojin'e yapıldığı gibi" ifadelerini kullandı.

"Prigojin'in ölümü Putin'in bilgisi ve onayıyla olmuştur" diyen Askeroğlu şöyle devam etti:

"Prigojin Putin iktidarı için bir sorun haline gelmişti. Moskova seferinin cezasız kalması diğer siyasi güçler nezdinde Putin'in saygısını zedelemişti. Prigojin'in davranışının bir bedeli olmalıydı. Bu karar da onun bir sonucuydu. Ayrıca Prigojin gereğinden fazla cesur davrandığı gibi Rusya savunma bakanlığıyla olan mücadelesinden de vazgeçmemişti. Bu ısrarına bir son verilmesi gerektiği düşünülüyordu." - ANKARA