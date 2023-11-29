İTÜ'de Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünün koordinasyonunda Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu düzenlendi.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da başlayan sempozyuma 91 ülkeden katılan yaklaşık 400 bilim insanı, 17 farklı başlıkta yaklaşık 300 sunum yaptı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Attila Çiner, yaptığı açıklamada, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen sempozyumun Akdeniz Havzası'ndaki yer, atmosfer ve çevre bilimcileri bir araya getirdiğini belirterek, "Sempozyum bu bakımdan Akdeniz'le ilgili uluslararası en büyük konferanslardan bir tanesi. Çok verimli bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiner, sempozyuma çevrim içi olarak da Türkiye ve dünyadan birçok öğrencinin de katıldığını kaydetti.

Sempozyumda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili özel oturumda üst düzey sunumlar yapıldığına dikkati çeken Çiner, şunları kaydetti:

"(Sempozyum) Akdeniz Havzası ve yer bilimi konularıyla ilgili yeni projelerin üretilmesine aracı oldu. Toplantı sonuçları 4 kitap halinde bilim dünyasına sunulacak. Ayrıca toplantımız yakında zamanda hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Aral Okay adına ithaf edildi. Bunun yanında sempozyum sonunda katılımcıların bir kısmı Kuzey Anadolu Fayı ve Kapadokya Volkanizması üzerine 5 günlük arazi gezisine katılacaklar."