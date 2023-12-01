Avrasya Tüneli'nde kurye motosiklete otomobil çarptı

FATİH'te Avrasya Tüneli'nin çıkışında kurye olarak çalışan Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete bir otomobil arkadan çarptı. Kazada Göçer ağır yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te Avrasya Tüneli'nin çıkışında kurye olarak çalışan Yunus Emre Göçer (39)'in kullandığı motosiklete bir otomobil arkadan çarptı. Kazada Göçer ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde, Avrasya Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye olarak çalışan Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete bir otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kuryenin sağ şeritte giderken arkasından gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Göçer'e çarpan sürücünün konsolosluk çalışanı olduğu iddia edildi.