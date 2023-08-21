Batman'da 20 genç İstanbul gezisiyle ödüllendirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Avrasya'ya Yolculuk Projesi kapsamında 20 başarılı öğrenci, İstanbul gezisiyle ödüllendirildi. Proje, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, başarıya teşvik etmek ve istismardan korumak amacıyla başlatıldı.

Batman'da 20 genç, Avrasya'ya Yolculuk Projesi çerçevesinde İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde polis ile gençlerin kaynaşması, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencileri de başarıya özendirmek, gençlerin çeşitli suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve terör örgütleri ile marjinal grupların faaliyetleri hakkında gençleri bilinçlendirmek amacıyla Avrasya'ya Yolculuk Projesi başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde farklı liselerde öğrenim görmekte olan 20 başarılı öğrenci, Polisevi Şube Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme programı ile İstanbul'a uğurlandı. - BATMAN