Antalya'da Üniversite Öğrencileri Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Antalya'da üniversite öğrencileri "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Hukuk ve Kültür, Siyaset ve Yönetim kulüpleri, Avrasya Araştırmaları ve Atasagun öğrenci topluluklarınca düzenlenen yürüyüş, üniversitenin öğrenci lokali önünden başladı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin yürüyüşü, üniversite camisinin önünde son buldu.

Yürüyüşe, Akdeniz Motosiklet Kulübü üyeleri de destek verdi.