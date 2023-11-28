MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Kazakistan'da temaslarda bulundu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) Başkanı Ekrem Arıkan, Kazakistan'da düzenlenen bir programda konuşma yaptı ve iş birliklerini güçlendirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) Başkanı Ekrem Arıkan, Kazakistan'da temaslarda bulundu.

MKK açıklamasına göre, Arıkan, AECSD Dönem Başkanı olarak Kazakistan Almatı'da düzenlenen "AECSD Annual Training Seminar 2023" programına katıldı.

Program açılışında katılımcılara hitap eden Arıkan, Türkiye'nin merkezi saklama ve finansal veri depolama kuruluşu olarak MKK'nın tecrübelerini AECSD kapsamındaki tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Gelişen finans piyasaları ve her geçen gün artan yatırımcı sayılarıyla birlikte merkezi saklama kurumlarının öneminin arttığına dikkati çeken Arıkan, "Avrasya Bölgesi'nde sermaye piyasalarına ilginin yükseldiğini görüyoruz. Bölgedeki birçok zorluğa rağmen AECSD çatısı altında yapılan işbirliklerini güçlendirerek bu yükselen yatırımcı ilgisini güvenle birleştiriyoruz. Türkiye olarak buradaki öncü rolümüz ve sorumluluğumuzun farkında hareket ederek ekosistemimizin büyümesi için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın dönemde, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Ukrayna Merkezi Saklama Kuruluşları ile mutabakat zaptı imzaladıklarını anımsatan Arıkan, "Uluslararası arenada artırdığımız ikili iş birliklerimizle global ölçekte etkin bir saklama kuruluşu olma misyonumuzu başarıyla sürdürüyoruz. Merkezi saklama kuruluşu olmanın yanı sıra finansal piyasalardaki veri depolama kuruluşu rolümüzle de yurt dışındaki mevkidaş kurumlarla koordinasyon içinde hareket ediyor, sermaye piyasalarımızın verilerini güvenle kayıt altında tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, ev sahibi Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu KCSD'nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Mukhamejanov ile görüş alışverişinde bulunarak plaket sunan Arıkan, üye ülkelerle iş birliğini geliştirmeye yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Arıkan, ayrıca, program kapsamında bulunduğu Almatı'da, Kazakistan Borsası KASE'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinliklerine de katıldı ve KASE Yönetim Kurulu Başkanı Alina Aldambergen ile görüşerek tebriklerini iletti.

Avrasya bölgesinde 15 ülkedeki 16 Merkezi Saklama Kuruluşunu bir araya getiren AECSD 2001 yılında kuruldu ve MKK 2015 yılından bu yana birlik üyesi. Eylül 2023 itibarıyla AECSD dönem başkanlığı MKK Genel Müdürü tarafından yürütülen birliğin 2024 yılı içinde gerçekleştirilecek olan konferans ve genel kurul toplantısı MKK ev sahipliğinde eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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