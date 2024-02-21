Beylikdüzü'nde Market Deposunda Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi'nde bir zincir markete ait ürünlerin bulunduğu tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddede ulaşım normale döndü.