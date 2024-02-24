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27. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nden görüntüler

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Perşembe günü İstanbul'da sona eren 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, herkes için daha iyi bir dünya inşasında Çin'in artan rolünü ortaya koydu. Romanya eski Başbakanı Petre Roman, Çin'in uluslararası ilişkilerdeki özel rolünü vurgulayarak, Çin'in değerli inisiyatiflerle daha düzenli bir dünyanın temsilcisi olduğunu söyledi. Zirvede, barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel konular ele alındı.

ÇEKİM TARİHİ: 22 Şubat 2024

1. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

3. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

Perşembe günü İstanbul'da sona eren 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, herkes için daha iyi bir dünya inşasında Çin'in artan rolünü ortaya koydu.

"Çin'in yeni ve çok daha işlevsel ve çok daha güvenli uluslararası ilişkiler inşasında oynadığı özel rolden bahsetmeden 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerden bahsetmek imkansızdır."

Romanya eski Başbakanı Petre Roman, Xinhua'ya verdiği demeçte, değerli inisiyatifleri sayesinde Çin'in artık "daha düzenli bir dünyanın temsilcisi" konumuna geldiğini ve tüm insanların refahını dikkate aldığını söyledi.

"Birçok değerli ve son derece önemli Çin inisiyatifleri bulunuyor. Elbette Kuşak ve Yol İnisiyatifi, gerekli kaynaklara sahip olmayan bazı devlet ve milletlerin kullanabildiği özel yatırım imkanları sunan bir inisiyatif."

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ve iki gün süren zirveye, 40'ın üzerinde ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katıldı.

Krizlerden İstikrara: Kapsayıcı bir Dünyanın İnşası" temasıyla düzenlenen zirvede, barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel konular ele alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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