Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuşak ve Yol Forumu'na İlişkin Beklentilerini Dile Getirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekim ayında düzenlenecek Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ilişkin beklentilerini açıkladı. Lavrov, forumun Avrasya kıtasında gelişen süreçlerle uyum sağladığını ve umut verici projelerin inşa edildiğini belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekim ayında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ilişkin beklentilerini dile getirdi.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Avrasya kıtasında Shanghai İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin katılımıyla gelişen süreçlerle iyi uyum sağladığını defaatle dile getirdim. Birlikte ulaşım, finans ve sanayi altyapısı inşa ediyoruz. Bu projeler oldukça umut verici."

Lavrov söz konusu açıklamayı Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Valday Tartışma Kulübü 20. Yıllık Toplantısı çerçevesinde yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamaya göre, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 130'dan fazla ülke ve çok sayıda uluslararası kuruluştan temsilciler katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)