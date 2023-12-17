Üye Girişi
Haberler

Quick Sigorta'nın kredi notu yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

JCR Avrasya Rating, Quick Sigorta'yı yatırım seviyesi kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal kredi notunu 'BBB-(tr)'den 'A-(tr)'ye revize etti.

JCR Avrasya Rating, Quick Sigorta'yı yatırım seviyesi kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal kredi notunu 'BBB-(tr)'den 'A-(tr)'ye revize etti.

Quick Sigorta'nın kredi notu, 'BBB- (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine yükseldi. JCR Avrasya Rating, Quick Sigorta'yı yatırım seviyesi kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal kredi notunu 'BBB- (tr)'den 'A- (tr)'ye; kısa vadeli ulusal kredi notunu ise 'J2 (tr)'den 'J1 (tr)'ye revize etti ve görünümü ise 'stabil' olarak belirledi.

JCR Avrasya Rating'in değerlendirmesi ile ilgili açıklama yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, not artışında; prim üretimindeki artış ile beraber pazar payındaki yükselişin ve 2023 mali yılının ilk yarısı itibarıyla teknik karlılığı etkileyen bileşik rasyonun sektör ortalamasının altında olmasının etkin rol oynadığını söyledi.

Ahmet Yaşar, JCR Avrasya Rating'in, not değerlendirmesinde; Quick Sigorta'nın iç kaynaklarla desteklenen güçlü sermaye yapısına sahip olduğu, toplanan primlerin yatırıma yönlendirilmesi yoluyla risklerin çeşitlendirilip, mali yapının güçlendirildiği tespitlerinin yer aldığını vurgulayarak, JCR Avrasya Rating'in değerlendirmesindeki başlıkları şöyle sıraladı:

"Rating bilgilendirme formunda, Quick Sigorta'nın, riski uluslararası kabul görmüş reasürörlere devretme kabiliyetine, Maher Holding'in hissedar olarak varlığına ve grup içinde oluşturduğu sinerjiye vurgu yapılıyor. JCR Avrasya Rating, birçok alt başlığı dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda Quick Sigorta'nın, uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu 'BBB- (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine revize etti. Kredi derecelendirme notumuzdaki bu revizyon, daha da rekabetçi hale gelen sigorta sektöründeki istikrarlı konumumuzu ve toplanan primlerin yatırıma yönlendirilmesiyle mali yapının güçlendirildiğini teyit ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ahmet Yaşar Avrasya Sigorta Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title