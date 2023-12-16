Türkiye'nin Avrasya'daki Güvenlik Açısından Önemi

Düşünce kuruluşu Geopolitical Futures'ın kıdemli analisti Antonia Colibaşanu, Türkiye'nin katılımı olmadan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de, Avrasya'da güvenliğin sağlanamayacağını söyledi. Colibaşanu, Türkiye'nin Avrasya'da kilit bir unsur olduğunu ve Türkiye'nin yükselişini anlamamız gerektiğini belirtti.

Düşünce kuruluşu Geopolitical Futures'ın kıdemli analisti Antonia Colibaşanu, Türkiye'nin katılımı olmadan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de, Avrasya'da güvenliğin sağlanamayacağını söyledi.

Colibaşanu, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla geçen hafta İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te, Avrupa'da Filistin destekçisi gösterileri ve Türkiye'nin Avrasya jeopolitiği açısından önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa şehirlerindeki protestolar

Avrupa'da Filistin destekçileri gibi İsrail destekçilerinin de gösteriler yaptığını belirten Colibaşanu, aslında gerek Filistin destekçisi gerekse de diğer hükümet karşıtı gösterilerin, hükümetlerin Avrupa toplumu için yaptıklarından hoşnut olmama ve daha fazla refah arzu etme durumundan kaynaklandığını dile getirdi.

Colibaşanu, "Bu temelde Avrupalıları kendi nüfuslarına daha fazla ilgi göstermeye iten bir mesele ki bu, bir güvenlik meselesi çünkü sosyoekonominin bir güvenlik meselesi olduğu aşikar. Açıkçası, Avrupa devletlerinin küresel ekonomik savaş ya da başka herhangi bir çatışmayla alakalı birbirlerini nasıl destekleyeceklerine dair çözümler bulmalarının yanı sıra var olan ve aşikar olan bu sorunlara da çözüm bulmaları gerekiyor." dedi.

Avrupa'daki protestoların, milliyetçi ve popülist hareketlere etkisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Colibaşanu, söz konusu durumun milliyetçi ve popülist hareketlere ilgiyi yükselttiği kadar bütünlükçü ve sosyalist hareketlere ilginin yükselmesine de sebep olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Avrasya'nın güvenliği açısından önemi

Colibaşanu, Türkiye'nin Avrasya'nın güvenliği açısından önemini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir bağlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Bu, oldukça açık, değil mi? Örneğin Türkiye'nin katılımı olmadan Karadeniz'de güvenliğimizi sağlayamayız. Türkiye'nin katılımı olmadan Doğu Akdeniz'de güvenliğe sahip olamayız. Bu, NATO ile ilgili olduğu kadar AB ile de ilgili."

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış çabalarına dikkati çeken Colibaşanu, tahıl koridorunun oluşturulması ve Avrupa'ya enerji geçişi konusunda Türkiye'nin katkılarına değindi. Colibaşanu, "Kısacası Türkiye, Avrasya için çok önemlidir, bir bağlayıcıdır. Sınır bölgeleri üzerine yazdığım son kitabımda Türkiye'nin Avrasya'da nasıl kilit bir unsur olduğunu anlatan bir bölüm var çünkü Türkiye dünyaları birbirine bağlıyor. Türkiye'yi ve Türkiye'nin yükselişini anladığımızdan emin olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Savaş ve salgın gibi olayların getirdiği birtakım sosyoekonomik sorunların olduğunu anlatan Colibaşanu, Kovid-19 salgını başlamadan önce devam eden eğilimlerin salgınlarla beraber daha da hızlandığını kaydetti.

Colibaşanu, "Rusya'nın güç kaybetmesi, insanları ve devletleri Türkiye'yi de etkileyen çatışmalara sürükledi çünkü Türkiye, bağlantı gücü ve aynı zamanda yükselen bir bölgesel güç yani açıkçası, olayların tam ortasındasınız." şeklinde konuştu.