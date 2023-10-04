Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'da görüşmelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan temasları kapsamında Avrasya Ekonomik Birliği Altyapı ve Enerji Bakanı Kocaşev Arzibek Orozbekoviç ile görüştü. İkili, Kalkınma Yolu Projesi ve çevre dostu yük güzergahı konularında istişarelerde bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan temasları kapsamında Avrasya Ekonomik Birliği Altyapı ve Enerji Bakanı Kocaşev Arzibek Orozbekoviç bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrasya Ekonomik Birliği – Altyapı ve Enerji Bakanı Sayın Kocaşev Arzibek Orozbekoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Kalkınma Yolu Projesi ile çevre dostu ve kesintisiz bir yük güzergahının oluşması adına istişarelerde bulunduk" dedi.