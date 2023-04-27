Avrasya Demiryolları Çin-Avrupa Ticaret Hacmini Artırıyor

Almanya'da yaşayan Çinli ulaştırma uzmanı Shan Jing, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen uluslararası demiryolu konferansında Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantılarını önemli ölçüde geliştirerek ticaret hacminde...

Almanya'da yaşayan Çinli ulaştırma uzmanı Shan Jing, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen uluslararası demiryolu konferansında Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantılarını önemli ölçüde geliştirerek ticaret hacminde büyük bir artış sağladığını söyledi.

10. Uluslararası Demiryolu Operasyonları Modelleme ve Analiz Konferansı "RailBelgrade 2023"e katılmak üzere Belgrad'a gelen Almanya Dresden Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler ve Toplu Taşıma Enstitüsü'nde araştırmacı olan Shan, Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin son 10 yılda geliştiğini belirtti.

SES 1 (İngilizce): SHAN JİNG, Almanya Dresden Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler ve Toplu Taşıma Enstitüsü'nde Araştırmacı:

"Avrasya demiryolu taşımacılığı gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor. 2011 yılında sadece 11 tren varken, geçen yıl Çin ve Avrupa arasındaki iki yönlü tren sayısı 16.000 oldu. Demiryolu şimdiden hava ve deniz yollarına kıyasla bir B planı haline geldi. Demiryolunun hizmet kalitesi Mercedes Benz, BMW ve birçok büyük uluslararası şirketin tedarik zinciri taleplerini karşılayabiliyor. Bu nedenle hepsi Çin ve Avrupa arasındaki bu Avrasya demiryolu taşımacılığını kullanıyor."

Shan ayrıca altyapı işbirliğinin sevkiyat süresini ve maliyetini önemli ölçüde azalttığını, bunun da ilgili sektörlere büyük faydalar sağladığını sözlerine ekledi.

SES 2 (İngilizce): SHAN JİNG, Almanya Dresden Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler ve Toplu Taşıma Enstitüsü'nde araştırmacı:

"10 yıllık gelişimin ardından Avrasya demiryolu taşımacılığı denizyoluna kıyasla şimdi çok hızlı. Deniz yolunda 50 güne ihtiyacınız varken, Avrasya demiryolu taşımacılığıyla sadece 20 güne hatta 18 güne ihtiyacınız var. Bu ekspres hizmet size zaman kazandırabiliyor. Bu sektör için çok şey ifade ediyor. Paradan tasarruf edebilirken, zaman ve maliyet de azaltılabiliyor."

25-28 Nisan tarihleri arasında Belgrad'da gerçekleştirilmekte olan uluslararası demiryolu konferansı, ulaştırma ve demiryolu altyapısının çeşitli alanlarında uzmanları, şirket temsilcilerini ve hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor. (XHTV)