Shanghai'da Bu Yıl 100 Çin-Avrupa Yük Treni İşlem Gördü

SHANGHAİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Shanghai'da bu yıl 100 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü.

Shanghai Gümrük İdaresi'ne göre, Cumartesi günü itibarıyla yük trenleri toplam 3,38 milyar yuan (476 milyon ABD doları) değerinde ve 91.400 ton ağırlığında 10.000 TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşkın mal taşıdı.

Shanghai'dan Cuma günü kalkan en son Çin-Avrupa yük treni, güneş takip bileşenleri gibi yüklerden oluşan toplam 50 konteyner taşıdı. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Horgos Limanı'ndan ilerleyecek tren, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidecek.

Shanghai'da ilk Çin-Avrupa yük treni, Eylül 2021'de hizmete girdi. Shanghai'ı 80'den fazla denizaşırı kent ve istasyona bağlayan tren hizmeti, Shanghai'ın Avrasya'ya bağlanması için önemli bir lojistik kanal olarak öne çıkıyor ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasına yeni bir ivme kazandırıyor.